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Тренер Феєнорда: Шахтар виглядав не надто добре

Сьогодні 09:55 233 0
Арне Слот прокоментував матч з Шахтарем
Тренер Феєнорда: Шахтар виглядав не надто добре
#Слот, #Феєнорд, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Феєнорд розчарований нічиєю з Шахтарем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер нідерландського клубу Арне Слот.

"Нічийний результат розчаровує. Я був трохи здивований, побачивши, що ми демонструємо таке домінування. У перерві зробив команді комплімент за це, але також сказав, що вони повинні винагородити себе за своє домінування.

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У другому таймі створили кілька чудових моментів для того, аби забити. І ми нічим не поступилися. Гадаю, причиною того, що Шахтар виглядав не надто добре, була наша гра. Єдине, що міг зробити Шахтар, це захистити власні ворота. І потрібно було не забувати про їхні контратаки, які нам вдалося нейтралізувати досконало. Але не вперше в цьому сезоні нашому супернику вдається забити, завдавши один удар по воротах. Ми зробили майже все добре, за винятком одного крихітного моменту.

Ви ніколи не знаєте, як виглядатиме матч наступного тижня. Ось чому ми відчуваємо таке розчарування. Ніколи не знаєш, наскільки важливою тут могла бути перемога. Але завжди краще зіграти внічию і не поступитися", - розповів Слот.

Матч-відповідь у Роттердамі відбудеться 16 березня.

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