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Ретро дня: найвідоміший гол Сергія Реброва за збірну України

Він повернувся!
Сьогодні 13:42 Андрій Дунець 129 0
Ретро дня: найвідоміший гол Сергія Реброва за збірну України
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

7 червня 2023 року Сергія Реброва було офіційно представлено на посаді головного тренера збірної України з футболу, а 19 червня 2006 року він забив свій найвідоміший гол за національну команду.

Сталося це в матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2006 проти Саудівської Аравії. Підопічні Олега Блохіна розгромили суперника з рахунком 4:0. Найкрасивіший м'яч (2-й за порядком у грі) провів саме Ребров ударом зі супердалекої відстані.

Відео

Загалом за збірну України (1992-2006 рр.) Сергій Ребров провів 75 матчів, у яких відзначився 15 голами.

Додамо, що на пресконференції, присвяченій своєму оголошенню на новій посаді, Ребров відповів на запитання про підготовку до найближчих матчів головної футбольної команди країни.

Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків

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