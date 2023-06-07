Ретро дня: найвідоміший гол Сергія Реброва за збірну України

Він повернувся!

Джерело - Чемпіон.

7 червня 2023 року Сергія Реброва було офіційно представлено на посаді головного тренера збірної України з футболу, а 19 червня 2006 року він забив свій найвідоміший гол за національну команду.

Сталося це в матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2006 проти Саудівської Аравії. Підопічні Олега Блохіна розгромили суперника з рахунком 4:0. Найкрасивіший м'яч (2-й за порядком у грі) провів саме Ребров ударом зі супердалекої відстані.

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Загалом за збірну України (1992-2006 рр.) Сергій Ребров провів 75 матчів, у яких відзначився 15 голами.

Додамо, що на пресконференції, присвяченій своєму оголошенню на новій посаді, Ребров відповів на запитання про підготовку до найближчих матчів головної футбольної команди країни.

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