Ребров: Далі будемо працювати на Україну

Джерело - Чемпіон.
Сергій Ребров став головним тренером національної збірної України з футболу.
Фахівець дав коментар щодо свого призначення.
"Хочу подякувати Збройним силам України за те що боронять нашу незалежність, за те що дають нам змогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Я сам особисто та, вважаю, усі українці будуть допомагати Збройним силам та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії.
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Я особисто дуже задоволений повернутися в Україну, працювати на Україну. Моя родина теж повертається, я дуже радий, що дружина так сприйняла моє рішення. Далі будемо працювати на Україну", - сказав Ребров.
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