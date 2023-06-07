Ребров: Далі будемо працювати на Україну

Сергій Ребров став головним тренером національної збірної України з футболу.

Фахівець дав коментар щодо свого призначення.

"Хочу подякувати Збройним силам України за те що боронять нашу незалежність, за те що дають нам змогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Я сам особисто та, вважаю, усі українці будуть допомагати Збройним силам та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії.

Маркевич: Бажаю Реброву успіху в збірній України

Я особисто дуже задоволений повернутися в Україну, працювати на Україну. Моя родина теж повертається, я дуже радий, що дружина так сприйняла моє рішення. Далі будемо працювати на Україну", - сказав Ребров.