Головне
Ребров - головний тренер збірної України
Сьогодні 12:16 384
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 14:02 40
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:58 276
Ребров: Далі будемо працювати на Україну
Сьогодні 12:26 251
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Вчора 20:58 17552
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Вчора 20:36 760
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Вчора 20:02 606
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Вчора 19:05 10772
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 18:55 10293
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Вчора 16:30 8424
Прямі трансляції

Ребров: Далі будемо працювати на Україну

Сергій Ребров прокоментував своє призначення на посаду головного тренера збірної
Сьогодні 12:26 251 0
Ребров: Далі будемо працювати на Україну
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Сергій Ребров став головним тренером національної збірної України з футболу.

Фахівець дав коментар щодо свого призначення.

"Хочу подякувати Збройним силам України за те що боронять нашу незалежність, за те що дають нам змогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Я сам особисто та, вважаю, усі українці будуть допомагати Збройним силам та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії.

  Маркевич: Бажаю Реброву успіху в збірній України

Я особисто дуже задоволений повернутися в Україну, працювати на Україну. Моя родина теж повертається, я дуже радий, що дружина так сприйняла моє рішення. Далі будемо працювати на Україну", - сказав Ребров.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 6303
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО 8424
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 10293
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 19585
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 10772
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 17552
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36220
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 111638
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12583 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20920 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 44648 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20777