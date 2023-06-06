Головне
Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Вчора 15:49 2459 1
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Вчора 20:58 14073
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Вчора 20:36 437
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Вчора 20:02 348
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Вчора 19:05 10365
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 18:55 9978
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Вчора 16:30 4936
Довбик може продовжити контракт з Дніпром-1
Вчора 14:39 439
Постекоглу - новий головний тренер Тоттенгема
Вчора 13:21 496
7 червня УАФ представить нового головного тренера збірної України
Вчора 13:07 1057
Прямі трансляції

Маркевич: Бажаю Реброву успіху в збірній України

Колишній тренер збірної України прокоментував
Вчора 23:39 268 0
Маркевич: Бажаю Реброву успіху в збірній України
#Збірна України з футболу, #Карпати, #Сергій Ребров, #Мирон Маркевич

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич впевнений, що збірну України очолить Сергій Ребров.

Про це він розповів порталу ПРОФУТБОЛ Digital.

"Добре, що у збірної нарешті є тренер. Кваліфікований тренер, який має досвід. Це дуже важливо. Бажаю збірній тільки успіху. Група відбору Євро-2024 дуже складна, але потрібно намагатися вийти й з такої. Все нормально. Бажаю Реброву тільки успіху, тому що це престиж держави. Хай йому щастить", - сказав Маркевич.

Раніше Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками 22740 7
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 6099
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 14073
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 10365
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 9978
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної 6468
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 72624
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4614
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5308
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36208
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 30673
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12837