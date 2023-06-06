Маркевич: Бажаю Реброву успіху в збірній України

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич впевнений, що збірну України очолить Сергій Ребров.
Про це він розповів порталу ПРОФУТБОЛ Digital.
"Добре, що у збірної нарешті є тренер. Кваліфікований тренер, який має досвід. Це дуже важливо. Бажаю збірній тільки успіху. Група відбору Євро-2024 дуже складна, але потрібно намагатися вийти й з такої. Все нормально. Бажаю Реброву тільки успіху, тому що це престиж держави. Хай йому щастить", - сказав Маркевич.
Раніше Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем.
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