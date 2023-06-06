Тоттенгем зацікавлений у трансфері Магвайра з Манчестер Юнайтед

Манкуніанці готові продати англійця влітку

Джерело - Daily Mail.

Тоттенгем та новий головний тренер команди Енджі Постекоглу зацікавлені у трансфері захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.

Про це повідомляє Daily Mail.

Наставник МЮ Ерік тен Гаг готовий продати 30-річного англійця в літнє трансферне вікно.

Сам футболіст не наполягає на тому, щоб залишити Манчестер Юнайтед, але зберігає питання свого майбутнього відкритим.

Нагадаємо, Вест Гем хоче підписати Магвайра.

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