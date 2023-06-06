Визначилось майбутнє Піолі у Мілані після відходу керівництва

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Мілана Стефано Піолі працюватиме в італійському клубі наступного сезону.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Президент Мілана надав повну підтримку тренеру.
У поточному сезоні Мілан посів четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що нове керівництво Мілана ухвалило рішення звільнити директорів клубу Паоло Мальдіні та Фредеріко Массару.
Раніше Ібрагімович оголосив про завершення футбольної кар'єри.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!