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Визначилось майбутнє Піолі у Мілані після відходу керівництва

Стефано Піолі продовжить очолювати Мілан
Сьогодні 15:40 283 0
Визначилось майбутнє Піолі у Мілані після відходу керівництва
Фото - gettyimages
#Мілан, #Піолі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі працюватиме в італійському клубі наступного сезону.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Президент Мілана надав повну підтримку тренеру.

У поточному сезоні Мілан посів четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що нове керівництво Мілана ухвалило рішення звільнити директорів клубу Паоло Мальдіні та Фредеріко Массару.

Раніше Ібрагімович оголосив про завершення футбольної кар'єри.

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