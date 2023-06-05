Мальдіні та Массара прийняли рішення залишити Мілан

Мальдіні вирішив залишити свою посаду через розбіжності з власником клубу

Зустріч між власником Мілана Джеррі Кардінале та директорами клубу Паоло Мальдіні та Фредеріком Массарою пройшла дуже погано.

Про це повідомляє Calciomercato.

У ході розмови стало зрозуміло, що між директорами та власниками абсолютно різні погляди на проєкт клубу, особливо щодо ролі Мальдіні в ньому та трансферного бюджету на літо.

Мальдіні вирішив залишити свою посаду, разом з ним піде його права рука Массара.

Вони відповідали за трансфери та переговори щодо контрактів. Мальдіні перебуває на посаді техдиректора з 2018 року, Массара приєднався у 2019-му.

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