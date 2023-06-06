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Бензема підписав контракт з Аль-Іттіхадом - ЗМІ

Форвард підписав трирічний контракт
Сьогодні 13:52 565 0
Бензема підписав контракт з Аль-Іттіхадом - ЗМІ
Фото - gettyimages
#Футбольні трансфери, #Карім Бензема, #Аль-Іттіхад

Джерело - tribuna.com.

Нападник Карім Бензема, який покинув Реал, вже підписав свій контракт з саудівським Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє AFP.

За даними джерела, сторони уклали угоду на 3 роки. Раніше була інформація про договір на 2 роки із зарплатою у 200 мільйонів євро на сезон.

Раніше Реал оголосив про завершення співпраці з Бензема. Карім, перебуваючи у клубі з 2009 року, виграв п'ять титулів Ліги чемпіонів, чотири рази ставав переможцем чемпіонату Іспанії, п'ять разів брав Клубний чемпіонат світу. Усього за "вершкових" форвард провів 647 матчів, у яких забив 353 голи.

Аль-Іттіхад у сезоні-2022/23 став чемпіоном Саудівської Аравії.

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