Форвард підписав трирічний контракт

Нападник Карім Бензема, який покинув Реал, вже підписав свій контракт з саудівським Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє AFP.

За даними джерела, сторони уклали угоду на 3 роки. Раніше була інформація про договір на 2 роки із зарплатою у 200 мільйонів євро на сезон.

Раніше Реал оголосив про завершення співпраці з Бензема. Карім, перебуваючи у клубі з 2009 року, виграв п'ять титулів Ліги чемпіонів, чотири рази ставав переможцем чемпіонату Іспанії, п'ять разів брав Клубний чемпіонат світу. Усього за "вершкових" форвард провів 647 матчів, у яких забив 353 голи.

Аль-Іттіхад у сезоні-2022/23 став чемпіоном Саудівської Аравії.