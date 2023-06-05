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Бензема перейшов в Аль-Іттіхад

Форвард підписав дворічний контракт
Сьогодні 13:10 277 0
Бензема перейшов в Аль-Іттіхад
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Карім Бензема, #Аль-Іттіхад

Джерело - Чемпіон.

Нападник Карім Бензема став гравцем саудівського клубу Аль-Іттіхад.

Про це повідомив італійський журналіст Фабріціо Романо.

Гравець підписав дворічний контракт до літа 2025 року.

35-річний форвард перейшов до Аль-Іттіхаду на правах вільного агента. Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії француз заробить 200 мільйонів євро.

Раніше Реал оголосив про завершення співпраці з Бензема. Карім, перебуваючи у клубі з 2009 року, виграв п'ять титулів Ліги чемпіонів, чотири рази ставав переможцем чемпіонату Іспанії, п'ять разів брав Клубний чемпіонат світу. Усього за "вершкових" форвард провів 647 матчів, у яких забив 353 голи.

Аль-Іттіхад у сезоні-2022/23 став чемпіоном Саудівської Аравії.

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