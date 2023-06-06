Тоттенгем побореться з Ньюкаслом за трансфер Меддісона

Джерело - tribuna.com.
Тоттенгем збирається виділити значну суму грошей на трансфери наступному головному тренеру команди.
Про це повідомляє журналіст Джон Кросс.
Тому клуб готовий поборотися з Ньюкаслом за півзахисника Лестера Джеймса Меддісона, який оцінюється у 40 млн фунтів.
Також лондонці стежать за голкіпером Брентфорда Давідом Раєю та захисником Вулвергемптона Максом Кілменом.
Раніше Тоттенгем узгодив контракт з тренером Селтіка.
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