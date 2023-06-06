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Тоттенгем побореться з Ньюкаслом за трансфер Меддісона

Тоттенгем готує підсилення складу
Сьогодні 10:30 256 0
Тоттенгем побореться з Ньюкаслом за трансфер Меддісона
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Меддісон, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Тоттенгем збирається виділити значну суму грошей на трансфери наступному головному тренеру команди.

Про це повідомляє журналіст Джон Кросс.

Тому клуб готовий поборотися з Ньюкаслом за півзахисника Лестера Джеймса Меддісона, який оцінюється у 40 млн фунтів.

Також лондонці стежать за голкіпером Брентфорда Давідом Раєю та захисником Вулвергемптона Максом Кілменом.

Раніше Тоттенгем узгодив контракт з тренером Селтіка.

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