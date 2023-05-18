Ньюкасл може придбати двох півзахисників Лестера

Джерело - talkSPORT.
Ньюкасл цікавиться двома гравцями Лестера та готовий оформити обидва трансфери влітку.
Про це повідомляє TalkSport.
Пріоритетною ціллю є півзахисник Джеймс Меддісон, однак не виключений також перехід вінгера Гарві Барнса.
Спортивний директор клубу вже переглядає цих футболістів – перемовини можуть стати легшими, якщо Лестер за підсумками сезону вилетить з АПЛ.
Нагадаємо, Ньюкасл може перехопити Фелікса у Челсі.
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