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Ньюкасл може придбати двох півзахисників Лестера

"Сороки" шукають підсилення в літнє трансферне вікно
Сьогодні 16:58 205 0
Ньюкасл може придбати двох півзахисників Лестера
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - talkSPORT.

Ньюкасл цікавиться двома гравцями Лестера та готовий оформити обидва трансфери влітку.

Про це повідомляє TalkSport.

Пріоритетною ціллю є півзахисник Джеймс Меддісон, однак не виключений також перехід вінгера Гарві Барнса.

Спортивний директор клубу вже переглядає цих футболістів – перемовини можуть стати легшими, якщо Лестер за підсумками сезону вилетить з АПЛ.

Нагадаємо, Ньюкасл може перехопити Фелікса у Челсі.

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