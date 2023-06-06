Мессі попросив Аль-Хіляль відкласти трансфер

Джерело - football.ua.
Ліонель Мессі після відходу з Парі Сен-Жермен вислуховує пропозиції від інших клубів, серед яких Барселона та Аль-Хіляль.
Про це повідомляє Goal.
Представник Саудівської Аравії зробив солідну пропозицію, втім аргентинець попросив відкласти перехід до 2024 року.
В Аль-Хілялі були здивовані таким проханням та повідомили представників аргентинця, що їх пропозиція зі рік вже може відрізнятись.
Такий розвиток подій наштовхує на думку, що Ліонель Мессі се ж таки повернеться до Барселони.
Наразі аравійці пропонували 500 мільйонів євро на сезон.
Нагадаємо, ПСЖ оголосив про відхід Мессі. Повідомлялося, що Барселона може взяти аргентинця в оренду.
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