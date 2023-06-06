Мессі попросив Аль-Хіляль відкласти трансфер

Майбутнє аргентинця наразі не визначено

Ліонель Мессі після відходу з Парі Сен-Жермен вислуховує пропозиції від інших клубів, серед яких Барселона та Аль-Хіляль.

Про це повідомляє Goal.

Представник Саудівської Аравії зробив солідну пропозицію, втім аргентинець попросив відкласти перехід до 2024 року.

В Аль-Хілялі були здивовані таким проханням та повідомили представників аргентинця, що їх пропозиція зі рік вже може відрізнятись.

Такий розвиток подій наштовхує на думку, що Ліонель Мессі се ж таки повернеться до Барселони.

Наразі аравійці пропонували 500 мільйонів євро на сезон.

Нагадаємо, ПСЖ оголосив про відхід Мессі. Повідомлялося, що Барселона може взяти аргентинця в оренду.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!