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Мессі попросив Аль-Хіляль відкласти трансфер

Майбутнє аргентинця наразі не визначено
Сьогодні 08:40 304 0
Мессі попросив Аль-Хіляль відкласти трансфер
Фото - gettyimages
#Аль-Хіляль, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Ліонель Мессі після відходу з Парі Сен-Жермен вислуховує пропозиції від інших клубів, серед яких Барселона та Аль-Хіляль.

Про це повідомляє Goal.

Представник Саудівської Аравії зробив солідну пропозицію, втім аргентинець попросив відкласти перехід до 2024 року.

В Аль-Хілялі були здивовані таким проханням та повідомили представників аргентинця, що їх пропозиція зі рік вже може відрізнятись.

Такий розвиток подій наштовхує на думку, що Ліонель Мессі се ж таки повернеться до Барселони.

Наразі аравійці пропонували 500 мільйонів євро на сезон.

Нагадаємо, ПСЖ оголосив про відхід Мессі. Повідомлялося, що Барселона може взяти аргентинця в оренду.

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