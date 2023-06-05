Мбаппе: Нічого не чекаю від ПСЖ у наступному сезоні

Джерело - sport.ua.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе пояснив, чому залишився у клубі.
Про це розповів сам нападник.
"Чого чекаю від ПСЖ наступного сезону? Нічого. Я тут для того, щоби просто грати у футбол.
Маю контракт. Я тут заради футболу. Клуб робить те, що може, і це мене влаштовує. Решта не моя справа", - сказав Мбаппе.
Зазначимо, що Мбаппе з 29 голами став найкращим бомбардиром Ліги 1 п'ятий сезон поспіль.
Нагадаємо, Реал не збирається платити гроші за трансфер Мбаппе.
Повідомлялося, що Барселона могла підписати Мбаппе.
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