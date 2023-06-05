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Мбаппе: Нічого не чекаю від ПСЖ у наступному сезоні

Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями від наступного сезону.
Сьогодні 15:40 288 0
Мбаппе: Нічого не чекаю від ПСЖ у наступному сезоні
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Форвард  ПСЖ Кіліан Мбаппе пояснив, чому залишився у клубі.

Про це розповів сам нападник.

"Чого чекаю від ПСЖ наступного сезону? Нічого. Я тут для того, щоби просто грати у футбол.

Маю контракт. Я тут заради футболу. Клуб робить те, що може, і це мене влаштовує. Решта не моя справа", - сказав Мбаппе.

Зазначимо, що Мбаппе з 29 голами став найкращим бомбардиром Ліги 1 п'ятий сезон поспіль.

Нагадаємо, Реал не збирається платити гроші за трансфер Мбаппе.

Повідомлялося, що Барселона могла підписати Мбаппе.

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