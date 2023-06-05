Мбаппе: Нічого не чекаю від ПСЖ у наступному сезоні

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе пояснив, чому залишився у клубі.

Про це розповів сам нападник.

"Чого чекаю від ПСЖ наступного сезону? Нічого. Я тут для того, щоби просто грати у футбол.

Маю контракт. Я тут заради футболу. Клуб робить те, що може, і це мене влаштовує. Решта не моя справа", - сказав Мбаппе.