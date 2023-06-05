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Гура може очолити Інгулець

До перехідних матчів проти ЛНЗ команду готуватиме Владислав Лупашко
Сьогодні 10:10 268 0
Гура може очолити Інгулець
#Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Гура

Джерело - sportarena.com.

Новим головним тренером Інгульця може стати Юрій Гура.

Про це повідомляє Sport Arena.

46-річний Гура до кінця 2022 року тренував Олександрію, після чого його замінив Руслан Ротань.

Інгулець після поразки в завершальному турі УПЛ від Вереса (0:1) оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Сергієм Ковальцем та призначення виконувачем його обов’язків Владислава Лупашка.

10 та 14 червня клуб з Петрового проведе перехідні матчі з ЛНЗ за право грати в УПЛ наступного сезону.

Нагадаємо, що в останньому турі УПЛ Інгулець на виїзді поступився Вересу (0:1).

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