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Інгулець звільнив Ковальця

Сьогодні 21:56 325 0
Інгулець звільнив Ковальця
#Інгулець, #Сергій Ковалець

Джерело - ФК Інгулець.

Футбольний клуб Інгулець припинив співпрацю з головним тренером Сергієм Ковальцем. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він взяв на себе керування командою у складний для клубу період. На його рахунку історична перемога над київським Динамо та інші звитяги над давніми суперниками Інгульця.

До перехідних матчів проти черкаського ЛНЗ футболістів тренуватиме в.о. головного тренера Владислав Лупашко.

Нагадаємо, що в останньому турі УПЛ Інгулець на виїзді поступився Вересу (0:1).

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