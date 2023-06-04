Циганков отримав найкращу оцінку серед гравців Жирони за матч проти Осасуни

Джерело - Чемпіон.
За матч останнього туру іспанської Ла-Ліги з Осасуною (1:2) півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав гарну оцінку 7,4 бала.
Про це повідомляє Sofa Score.
25-річний українець провів на полі всі 90 хвилин. Крім того, вінгер записав на свій рахунок гольову передачу, асистувавши Рейн'єру на 75-й хвилині зустрічі.
Ця результативна передача стала 6-ю для Віктора у футболці іспанської команди. Також український півзахисник забив 3 голи в 19 матчах за Жирону.
Аналітичний портал оцінив гру Віктора в 7,4 бала. Це найкраща оцінка серед усіх футболістів "Жирони", які брали участь у цій зустрічі.
Статистика Циганкова у матчі проти Осасуни:
- Зіграно хвилин: 90'
- Голи: 0
- Очікувані голи (xG): 0.14
- Гольові передачі: 1
- Очікувані асисти (xA): 0.15
- Дотики м'яча: 56
- Точні передачі: 32/43 (74%)
- Ключові передачі: 3
- Навіси (точні): 4 (3)
- Довгі передачі (точні): 3 (3)
- Удари по воротах: 2
- Удари повз ворота: 0
- Заблоковані удари: 1
- Спроби дриблінгу (успішні): 3 (2)
- Боротьба за позицію (перемога): 5 (2)
- Верхова боротьба (перемога): 0 (0)
- Втрати м'яча: 15
- Фоли: 1
- Зароблено фолів: 0
- Виноси м'яча: 0
- Заблоковано ударів: 0
- Перехвати: 0
- Відбори м'яча: 0
- Обіграний з дриблінгу: 0