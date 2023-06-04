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Циганков отримав найкращу оцінку серед гравців Жирони за матч проти Осасуни

Вчора 23:53 352 0
Циганков отримав найкращу оцінку серед гравців Жирони за матч проти Осасуни
Фото Getty Images
#Жирона, #Осасуна, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

За матч останнього туру іспанської Ла-Ліги з Осасуною (1:2) півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав гарну оцінку 7,4 бала.

Про це повідомляє Sofa Score.

25-річний українець провів на полі всі 90 хвилин. Крім того, вінгер записав на свій рахунок гольову передачу, асистувавши Рейн'єру на 75-й хвилині зустрічі.

Ця результативна передача стала 6-ю для Віктора у футболці іспанської команди. Також український півзахисник забив 3 голи в 19 матчах за Жирону.

Аналітичний портал оцінив гру Віктора в 7,4 бала. Це найкраща оцінка серед усіх футболістів "Жирони", які брали участь у цій зустрічі.

Статистика Циганкова у матчі проти Осасуни:

  • Зіграно хвилин: 90'
  • Голи: 0
  • Очікувані голи (xG): 0.14
  • Гольові передачі: 1
  • Очікувані асисти (xA): 0.15
  • Дотики м'яча: 56
  • Точні передачі: 32/43 (74%)
  • Ключові передачі: 3
  • Навіси (точні): 4 (3)
  • Довгі передачі (точні): 3 (3)
  • Удари по воротах: 2
  • Удари повз ворота: 0
  • Заблоковані удари: 1
  • Спроби дриблінгу (успішні): 3 (2)
  • Боротьба за позицію (перемога): 5 (2)
  • Верхова боротьба (перемога): 0 (0)
  • Втрати м'яча: 15
  • Фоли: 1
  • Зароблено фолів: 0
  • Виноси м'яча: 0
  • Заблоковано ударів: 0
  • Перехвати: 0
  • Відбори м'яча: 0
  • Обіграний з дриблінгу: 0
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