Циганков отримав найкращу оцінку серед гравців Жирони за матч проти Осасуни

Джерело - Чемпіон.

За матч останнього туру іспанської Ла-Ліги з Осасуною (1:2) півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав гарну оцінку 7,4 бала.

Про це повідомляє Sofa Score.

25-річний українець провів на полі всі 90 хвилин. Крім того, вінгер записав на свій рахунок гольову передачу, асистувавши Рейн'єру на 75-й хвилині зустрічі.

Ця результативна передача стала 6-ю для Віктора у футболці іспанської команди. Також український півзахисник забив 3 голи в 19 матчах за Жирону.

Аналітичний портал оцінив гру Віктора в 7,4 бала. Це найкраща оцінка серед усіх футболістів "Жирони", які брали участь у цій зустрічі.

Статистика Циганкова у матчі проти Осасуни: