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Жирона Циганкова поступилася Осасуні, Реал не переграв Атлетік: результати матчів 38 туру Ла-Ліги

Циганков відзначився асистом
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Жирона Циганкова поступилася Осасуні, Реал не переграв Атлетік: результати матчів 38 туру Ла-Ліги
#Андрій Лунін, #Атлетік, #Атлетіко Мадрид, #Вільярреал, #Жирона, #Осасуна, #Реал Мадрид, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

У 38 турі іспанської Ла-Ліги відбулося 5 матчів.

Жирона програла Оскасуні і не потрапила до єврокубків. Реал зіграв внічию з Атлетіком і посів друге місце, адже Атлетіко теж втратив очки.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
38 тур, 4 червня

Вільярреал - Атлетіко 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Джексон, 1:1 - 18 Корреа, 1:2 - 56 Корреа, 2:2 - 90+3 Паскуал

Мальорка - Райо Вальєкано 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Мурікі, 2:0 - 71 Корете, 3:0 - 90+4 Родрігес

Осасуна - Жирона 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Будімір, 2:0 - 55 Будімір, 2:1 - 75 Рейньєр

Українець Віктор Циганков відіграв увесь матч та відзначився асистом.

Реал - Атлетік 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Сансет, 1:1 - 72 Бензема (пен)

Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.

Реал Сосьєдад - Севілья 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Мендес, 2:0 - 73 Чо, 3:0 - 77 Ламела

Сьогодні, 4 червня, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще 5 матчів:

22:00. Бетіс - Валенсія 

22:00. Вальядолід - Хетафе 

22:00. Ельче - Кадіс 

22:00. Еспаньйол - Альмерія 

22:00. Сельта - Барселона 

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