Жирона Циганкова поступилася Осасуні, Реал не переграв Атлетік: результати матчів 38 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 38 турі іспанської Ла-Ліги відбулося 5 матчів.
Жирона програла Оскасуні і не потрапила до єврокубків. Реал зіграв внічию з Атлетіком і посів друге місце, адже Атлетіко теж втратив очки.
Вільярреал - Атлетіко 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Джексон, 1:1 - 18 Корреа, 1:2 - 56 Корреа, 2:2 - 90+3 Паскуал
Мальорка - Райо Вальєкано 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Мурікі, 2:0 - 71 Корете, 3:0 - 90+4 Родрігес
Осасуна - Жирона 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Будімір, 2:0 - 55 Будімір, 2:1 - 75 Рейньєр
Українець Віктор Циганков відіграв увесь матч та відзначився асистом.
Реал - Атлетік 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Сансет, 1:1 - 72 Бензема (пен)
Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.
Реал Сосьєдад - Севілья 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Мендес, 2:0 - 73 Чо, 3:0 - 77 Ламела
Сьогодні, 4 червня, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще 5 матчів:
22:00. Бетіс - Валенсія
22:00. Вальядолід - Хетафе
22:00. Ельче - Кадіс
22:00. Еспаньйол - Альмерія
22:00. Сельта - Барселона