Мілан має намір підписати вінгера Сассуоло Берарді

Керівництво "россонері" високо оцінюють талант Берарді

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Вінгер Сассуоло Доменіко Берарді може продовжити кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Россонері" розглядають 28-річного італійця в якості заміни для Жуніора Мессіаса та Алексіса Салемакерса - один із цих гравців, імовірно, залишить клуб.

Технічний директор Паоло Мальдіні та футбольний директор Фредерік Массара високо цінують талант Берарді.

Раніше Леау продовжив контракт з Міланом. Близький до пролонгації угоди з "россонері" й голкіпер Майк Меньян.

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