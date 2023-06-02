Леау продовжив контракт з Міланом

Джерело - acmilan.com.
Вінгер Мілана Рафаел Леау підписав новий контракт.
По це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Нова угода діє до 30 червня 2028 року. Леау виступає за Мілан з 2019 року. Він провів 162 матчі, забив 41 гол і віддав 29 результативних передач.
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У поточному сезоні 23-річний португалець провів 47 матчів за Мілан, забив 14 голів і зробив 15 асистів.
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