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Мілан готовий продовжити контракт з Меньяном

Клуб готовий запропонувати французькому голкіперу угоду до 2028 року
Сьогодні 12:14 144 0
Мілан готовий продовжити контракт з Меньяном
#Мілан, #Майк Меньян

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Мілан та воротар команди Майк Меньян проведуть переговори щодо підписання нового контракту.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Клуб готовий запропонувати французькому голкіперу угоду до 2028 року та підвищити зарплату до чотирьох мільйонів євро на рік. За чинним контрактом Майк заробляє 2,8 млн євро.

Якщо сторони домовляться, то Меньян отримає другу зарплату в команді після Рафаела Леау, з яким нещодавно також продовжили контракт.

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