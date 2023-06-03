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Зінченко - Зеленському: Хотів би просто подякувати вам за те, що ви у нас є

Захисник Арсенала звернувся до президента України
Сьогодні 12:41 148 0
Зінченко - Зеленському: Хотів би просто подякувати вам за те, що ви у нас є
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Гравець Арсенала та збірної України Олександр Зінченко звернувся до президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з ним.

Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі Володимира Зеленського.

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"Від себе та своєї родини хотів би просто подякувати вам за те, що ви у нас є. Ми дуже пишаємось нашим президентом. Це не було по сценарію. Я кажу від себе та від своєї родини", - сказав Зінченко.

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