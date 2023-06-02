Шевченко та Зінченко відвідали ліцей на Чернігівщині, який зруйнували росіяни

Амбасадори президентської платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко відвідали Михайло-Коцюбинський ліцей у Чернігівській області.

"Майже одразу після початку повномасштабного вторгнення до села зайшли російські війська. Окупація тривала 33 дні. З 27 лютого в укритті ліцею ховалися близько 100 людей, третина з яких — діти. Найменшій дитині було всього 2 місяці.

4 березня російські військові поцілили ракетами у ліцей. Укриття витримало, але працівниця, яка була на першому поверсі, загинула. 90% даху, перекриття, кабінети фізики, інформатики, хімії були зруйновані.

Задача матчу Game4Ukraine, який відбудеться у Лондоні 5 серпня 2023 року, — зібрати кошти на відбудову ліцею", — зазначили на офіційній сторінці UNITED24 у Facebook.