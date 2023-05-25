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Кейн может перейти у Реал

Гаррі Кейн влітку може змінити клуб
Сьогодні 18:45 65 0
Кейн может перейти у Реал
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Гаррі Кейн

Джерело - football.ua.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейна запропонували придбати Реалу.

Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, англієць хоче залишити Тоттенгем. Посередник звернувся до Реала і запитав, чи вони зацікавлені у гравці.

Мадридська команда не відповіла "ні", ні "так". На цей час у Реалі вивчають варіант із Кейном. І зважують усі за та проти угоди.

Також наголошується, що інтерес до Кейна виявляють Баварія, Манчестер Юнайтед та ПСЖ.

У поточному сезоні Кейн провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку 28 голів та 3 результативні передачі.

Раніше Кейн вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ.

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