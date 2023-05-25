Кейн может перейти у Реал

Джерело - football.ua.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейна запропонували придбати Реалу.
Про це повідомляє Cadena SER.
За інформацією джерела, англієць хоче залишити Тоттенгем. Посередник звернувся до Реала і запитав, чи вони зацікавлені у гравці.
Мадридська команда не відповіла "ні", ні "так". На цей час у Реалі вивчають варіант із Кейном. І зважують усі за та проти угоди.
Також наголошується, що інтерес до Кейна виявляють Баварія, Манчестер Юнайтед та ПСЖ.
У поточному сезоні Кейн провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку 28 голів та 3 результативні передачі.
Раніше Кейн вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ.