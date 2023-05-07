Кейн вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем мінімально переграв Крістал Пелес у межах 35-го туру АПЛ.
Єдиний гол у матчі забив форвард лондонців Гаррі Кейн.
Для англійця цей гол став 209-м у розіграші Прем'єр-ліги. Він випередив колишнього нападника Манчестер Юнайтед та Евертона Вейна Руні.
Більше в АПЛ забив лише ексфорвард Саутгемптона, Блекберна та Ньюкасла Алан Ширер - на його рахунку 260 голів.
209 @premierleague goals for @HKane 💫— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 6, 2023
📈 He moves second in the ranking for all-time PL goalscorers...
One of our own 🤍 pic.twitter.com/6ThTfm6qyn
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