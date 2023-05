Кейн вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ

Тоттенгем мінімально переграв Крістал Пелес у межах 35-го туру АПЛ.

Єдиний гол у матчі забив форвард лондонців Гаррі Кейн.

Для англійця цей гол став 209-м у розіграші Прем'єр-ліги. Він випередив колишнього нападника Манчестер Юнайтед та Евертона Вейна Руні.

Більше в АПЛ забив лише ексфорвард Саутгемптона, Блекберна та Ньюкасла Алан Ширер - на його рахунку 260 голів.

209 @premierleague goals for @HKane 💫



📈 He moves second in the ranking for all-time PL goalscorers...



One of our own 🤍 pic.twitter.com/6ThTfm6qyn