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Кейн вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ

Англієць відзначився 209-м голом у розіграші Прем'єр-ліги
Вчора 23:40 215 0
Кейн вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем мінімально переграв Крістал Пелес у межах 35-го туру АПЛ.

Єдиний гол у матчі забив форвард лондонців Гаррі Кейн.

Для англійця цей гол став 209-м у розіграші Прем'єр-ліги. Він випередив колишнього нападника Манчестер Юнайтед та Евертона Вейна Руні.

Більше в АПЛ забив лише ексфорвард Саутгемптона, Блекберна та Ньюкасла Алан Ширер - на його рахунку 260 голів.

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