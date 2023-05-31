Головне
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 1:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 00:38 2745
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:54 1206
1 червня Цуренко зіграє проти американки Девіс у 3-му колі Ролан Гаррос
Вчора 22:33 244
Збірна України здолала Хорватію у Золотій Євролізі
Вчора 21:52 583
Хіт переграв Ураган і виграв чемпіонат України з футзалу
Вчора 18:28 351
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24
Вчора 17:59 718 1
Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга
Вчора 17:34 2561 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Вчора 16:27 7062
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Вчора 13:57 3048 2
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело
Вчора 10:25 10386 5
Прямі трансляції

Аль-Іттіхад близький до підписання форварда Реала Бензема

Француз запитував у Роналду про життя в Саудівській Аравії
Вчора 23:42 198 0
Аль-Іттіхад близький до підписання форварда Реала Бензема
#Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - AS.

Нападник Реала Карім Бензема може продовжити свою кар’єру в Аль-Іттіхаді.

Про це повідомляє AS.

Угода майже завершена. 35-річний футболіст отримуватиме в новій команді 100 мільйонів євро на рік з урахуванням комерційних виплат.

Клуб наразі продовжує активно працювати над трансфером. Реал ще не отримав остаточної відповіді від форварда, його контракт спливає влітку.

Бензема розмовляв про своє майбутнє з керівництвом на базі мадридців, він покинув її після декількох годин перебування.

Також зазначається, що Карім вже контактував з нападником Аль-Насра Кріштіану Роналду – він запитував його про життя у Саудівській Аравії.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 6188
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос 3048 2
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 15556
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело 10386 5
Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона 4845
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 7062
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1803
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 35900
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9381 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149613 7
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6888 2
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5216