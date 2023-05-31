Аль-Іттіхад близький до підписання форварда Реала Бензема

Француз запитував у Роналду про життя в Саудівській Аравії

Джерело - AS.

Нападник Реала Карім Бензема може продовжити свою кар’єру в Аль-Іттіхаді.

Про це повідомляє AS.

Угода майже завершена. 35-річний футболіст отримуватиме в новій команді 100 мільйонів євро на рік з урахуванням комерційних виплат.

Клуб наразі продовжує активно працювати над трансфером. Реал ще не отримав остаточної відповіді від форварда, його контракт спливає влітку.

Бензема розмовляв про своє майбутнє з керівництвом на базі мадридців, він покинув її після декількох годин перебування.

Також зазначається, що Карім вже контактував з нападником Аль-Насра Кріштіану Роналду – він запитував його про життя у Саудівській Аравії.

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