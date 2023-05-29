Бензема отримав космічну пропозицію від уряду Саудівської Аравії

Нападник Реала Карім Бензема може заробити 200 млн євро за два наступні сезони, якщо вирішить покинути влітку мадридський клуб та продовжити кар'єру в аравійській першості.

Про це повідомляє Relevo.

Французький форвард останніми тижнями був більш замкненим, ніж зазвичай. У клубі підозрюють, що причиною цьому могла стати пропозиція з боку уряду Саудівської Аравії.

У команді здивовані деякими нещодавніми вчинками француза - наприклад, його відсутністю на презентації Кубка Іспанії перед матчем проти Хетафе, а також відмовою від спілкування з пресою після поразки від Ман Сіті в півфіналі ЛЧ.

Окрім виступів за один з клубів аравійського чемпіонату, Бензема також має стати іміджевою частиною сумісної заявки Саудівської Аравії, Єгипту та Греції на проведення ЧС-2030.

Раніше повідомлялося, що президент мадридців Флорентіно Перес скористався опцією автоматичного продовження на рік контракту з французьким форвардом, якщо він виграє Золотий м’яч, і тепер нова угода діє до червня 2024-го.

У сезоні 2022/23 Бензема забив 29 голів та зробив 6 асистів у 41 матчі.