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Бензема серйозно розглядає пропозицію з Саудівської Аравії

Карім Бензема може покинути Реал
Сьогодні 09:56 295 0
Бензема серйозно розглядає пропозицію з Саудівської Аравії
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Карім Бензема

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Карім Бензема отримав пропозицію від уряду Саудівської Аравії розміром у 200 мільйонів євро за два сезони.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Француз уже сповістив Реал про те, що наразі він серйозно розглядає варіант переїзду в Саудівську Аравію. Також Романо підтверджує інформацію про загальну суму пропозиції у 200 млн, щоб швидко переконати гравця в переході.

Бензема ще рік тому досяг усної домовленості про продовження контракту з Реалом до літа 2024-го, але офіційно угода так і не була укладена.

В клубі очікують на остаточне рішення Каріма. Документи по новому контракту все ще готові на випадок, якщо 35-річний володар Золотого м’яча вирішить залишитися в Реалі ще на один сезон.

У сезоні 2022/23 Бензема забив 29 голів та зробив 6 асистів у 41 матчі.

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