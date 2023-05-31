Бензема серйозно розглядає пропозицію з Саудівської Аравії

Карім Бензема може покинути Реал

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Карім Бензема отримав пропозицію від уряду Саудівської Аравії розміром у 200 мільйонів євро за два сезони.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Француз уже сповістив Реал про те, що наразі він серйозно розглядає варіант переїзду в Саудівську Аравію. Також Романо підтверджує інформацію про загальну суму пропозиції у 200 млн, щоб швидко переконати гравця в переході.

Бензема ще рік тому досяг усної домовленості про продовження контракту з Реалом до літа 2024-го, але офіційно угода так і не була укладена.

В клубі очікують на остаточне рішення Каріма. Документи по новому контракту все ще готові на випадок, якщо 35-річний володар Золотого м’яча вирішить залишитися в Реалі ще на один сезон.

У сезоні 2022/23 Бензема забив 29 голів та зробив 6 асистів у 41 матчі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!