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Палкін: Продаж Мудрика допоміг продовжити роботу клубу

Гендиректор Шахтаря розповів як продаж Мудрика допоміг клубу
Сьогодні 18:54 236 1
Палкін: Продаж Мудрика допоміг продовжити роботу клубу
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Продаж вінгера Шахтаря Михайла Мудрика в Челсі допоміг донецькому клубу повернути борги.

Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Це допомогло нам продовжити роботу клубу і повернути наші борги, тому що ФІФА дозволила нашим гравцям піти, а клуби продовжували вимагати платити за цих гравців. Чи можете таке собі уявити?

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Наші кредитори просять нас платити. Але коли я сперечаюся про те, як можна заплатити, якщо немає можливості продати цих гравців, вони просто зникли, і в нас триває війна, нікого це не хвилює. Тому ці гроші, які ми отримали від продажу Мудрика, допомогли нам повернути ці борги.

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Ми подали заяву до суду проти ФІФА та CAS. І відразу я зрозумів, що неможливо виграти справу проти ФІФА та CAS, тому що 80% доходу CAS надходить від ФІФА. Рада CAS, представник ФІФА та голова колегії в нашому суді були призначені CAS. І голова був лояльним.

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І з першої хвилини розумієш, що програєш цю справу. І після цього ми вирішили звернутися до Європейської комісії. Ми вже надіслали туди всі документи. І коли ми отримаємо повний пакет нашої справи від CAS, то звернемося безпосередньо до Федерального суду Швейцарії, – зазначив Палкін.

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