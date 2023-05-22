Палкін: Ми очікуємо, що Барселона визнає свою помилку

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відреагував на відео, записане гравцями Барселони, які подякували російським уболівальникам за підтримку в сезоні.

Про це розповів сам функціонер.

"Український футбольний клуб Шахтар висловлює своє обурення з приводу поширеного відеозвернення гравців Барселони Алехандро Бальде та Сержі Роберто зі словами подяки футбольним уболівальникам із росії.

Другий рік на території України триває криваве воєнне вторгнення з боку російської федерації, якому немає виправдання. Жертвами цієї війни стали тисячі українців, зруйновано десятки міст, мільйони людей втратили свої домівки і стали біженцями. Весь світ об’єднався в підтримці України й українського народу та засудив вторгнення. Щодня ми робимо все, щоб наблизити перемогу України і захистити європейські цінності свободи й демократії. Особливу допомогу Україні надає польський народ: зокрема, свою солідарність із українцями неодноразово демонстрував капітан національної збірної Польщі та нападник Барселони Роберт Левандовський.

І в цей час ми бачимо, як футболісти одного з провідних клубів світу, Барселони, звертаються до росіян, висловлюючи їм свою подяку та підтримку. Ми вважаємо це неможливим і просто аморальним вчинком. Ми повинні пам’ятати, що жодна перемога на футбольному полі не варта життя дитини, жодні гроші, зароблені на футбольному ринку, не варті зруйнованих міст та скалічених доль людей.

Сподіваємося, ФК Барселона усвідомлює, що їхня підтримка такої країни, як росія, у цей час є абсолютно неприпустимою. Ми очікуємо, що клуб визнає свою помилку та уникатиме таких ситуацій у майбутньому", - відзначив Палкін.