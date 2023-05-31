Мессі погодив контракт з Аль-Хілалем

Джерело - tribuna.com.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі, контракт якого з парижанами спливає у червні, близький до переходу в Аль-Хілаль.
Про це повідомляє журналіст Sportitalia Руді Галетті.
Аргентинець вже погодив умови особистого контракту з саудівським клубом, який він підпише по завершенню сезону в Лізі 1. Зарплата Мессі складатиме 500 мільйонів євро на рік.
Також сторони погодили розмір агентських комісійних для батька 35-річного гравця Хорхе Мессі.
Зазначається, що поява Мессі у Саудівській Аравії є лише питанням часу.
Раніше Мессі запропонували контракт на понад 1 млрд євро.