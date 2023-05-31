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Мессі погодив контракт з Аль-Хілалем

Ліонель Мессі покине ПСЖ
Сьогодні 09:25 498 0
Мессі погодив контракт з Аль-Хілалем
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі, контракт якого з парижанами спливає у червні, близький до переходу в Аль-Хілаль.

Про це повідомляє журналіст Sportitalia Руді Галетті.

Аргентинець вже погодив умови особистого контракту з саудівським клубом, який він підпише по завершенню сезону в Лізі 1. Зарплата Мессі складатиме 500 мільйонів євро на рік.

Також сторони погодили розмір агентських комісійних для батька 35-річного гравця Хорхе Мессі.

Зазначається, що поява Мессі у Саудівській Аравії є лише питанням часу.

Раніше Мессі запропонували контракт на понад 1 млрд євро.

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