Хаві: Мессі принесе Барселоні багато користі

Аргентинський нападник Ліонель Мессі є дуже важливим гравцем, який може робити різницю на футбольному полі.

Про це розповів головний тренер Барселони Хаві.

"У мене немає сумнівів, що Мессі нам допоможе, якщо повернеться до Барселони. І я сказав про це президенту клубу. Мессі залишається ключовим гравцем. Він – переможець, лідер та гравець, який робить різницю. У нас зараз немає того складу, який був у 2010 році.

Мессі дасть нам останній пас, ключові голи... У фінальній третині поля Лео залишається визначним футболістом. Двері для нього відчинені", — сказав Хаві.