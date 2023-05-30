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Хаві: Мессі принесе Барселоні багато користі

Хаві прокоментував можливе повернення Ліонеля Мессі
Сьогодні 13:45 378 0
Хаві: Мессі принесе Барселоні багато користі
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі є дуже важливим гравцем, який може робити різницю на футбольному полі.

Про це розповів головний тренер Барселони Хаві.

"У мене немає сумнівів, що Мессі нам допоможе, якщо повернеться до Барселони. І я сказав про це президенту клубу. Мессі залишається ключовим гравцем. Він – переможець, лідер та гравець, який робить різницю. У нас зараз немає того складу, який був у 2010 році.

Мессі дасть нам останній пас, ключові голи... У фінальній третині поля Лео залишається визначним футболістом. Двері для нього відчинені", — сказав Хаві.

Раніше Мессі запропонували контракт на понад 1 млрд євро.

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