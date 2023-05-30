Хаві: Мессі принесе Барселоні багато користі

Джерело - sport.ua.
Аргентинський нападник Ліонель Мессі є дуже важливим гравцем, який може робити різницю на футбольному полі.
Про це розповів головний тренер Барселони Хаві.
"У мене немає сумнівів, що Мессі нам допоможе, якщо повернеться до Барселони. І я сказав про це президенту клубу. Мессі залишається ключовим гравцем. Він – переможець, лідер та гравець, який робить різницю. У нас зараз немає того складу, який був у 2010 році.
Мессі дасть нам останній пас, ключові голи... У фінальній третині поля Лео залишається визначним футболістом. Двері для нього відчинені", — сказав Хаві.
Раніше Мессі запропонували контракт на понад 1 млрд євро.