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Адвокат Павелка 29 травня не з’явився до суду через коронавірус

Наступного дня, 30 травня, не відбулося також засідання щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісокьцого
Сьогодні 17:19 181 1
Адвокат Павелка 29 травня не з’явився до суду через коронавірус
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Football Hub.

29 травня не відбулося заплановане Апеляційне засідання на рішення щодо відсторонення від посади президента УАФ Андрія Павелка.

Про це повідомляє FootballHub.

Причиною стала відсутність адвоката Павелка. Сам президент заявив, що це пов’язано із захворюванням на коронавірус.

Раніше засідання переносилося через цю ж хворобу у самого Павелка.

  Актуально: Cуд продовжив запобіжний захід Павелку

Наступного дня, 30 травня, не відбулося також засідання щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісокьцого – адвокат не прийшов, бо "працює на іншій справі", згадки про коронавірус не було. Інтереси обох посадовців захищає один й той самий адвокат, Сергій Бойко.

Тепер для Павелка і Запісоцького призначили захисників із центру надання правової допомоги. Раніше суд заборонив їм спілкуватися між собою.

Нагадаємо, в УАФ підтвердили відсторонення Арановського.

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