Cуд продовжив запобіжний захід Павелку

Павелко не зможе залишити територію України

Джерело - Чемпіон.

Печерський суд міста Київ продовжив запобіжний захід щодо президента Української Асоціації футболу Андрія Павелка.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Павелку заборонено залишати територію України. Запобіжний захід діє до 10 липня 2023 року.

Андріюк стверджує, що це рішення суду оскарженню не підлягає.

Раніше УАФ спростувала відсторонення Павелка, хоча раніше суддя Печерського суду міста Києва ухвалила рішення продовжити відсторонення до 9 липня 2023 року.

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