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В УАФ підтвердили відсторонення Арановського

Щодо дій арбітра відбуваються перевірки
Сьогодні 16:43 233 0
В УАФ підтвердили відсторонення Арановського
#Арановський, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

УАФ тимчасово відсторонили арбітра Євгена Арановського після матчу Дніпро-1 - Ворскла.

Про це йдеться в заяві організації.

"До Комітету арбітрів та Комітету з етики і чесної гри УАФ надійшло звернення спортивного клубу Дніпро-1 з проханням дати належну оцінку суддівських діям у матчі 28-го туру УПЛ між командами Дніпро-1 та Ворскла.

Звертаємо увагу на те, що комітетами ще до отримання листа було звернено увагу на даний матч. Поки тривають перевірки в межах компетенції, прийнято рішення відсторонити від службових обов’язків арбітра Євгена Арановського", - йдеться в повідомленні.

Про результати розгляду повідомлять пізніше.

Раніше повідомлялося, що  Арановський отримав довічну дискваліфікацію від суддівства.

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