В УАФ підтвердили відсторонення Арановського

УАФ тимчасово відсторонили арбітра Євгена Арановського після матчу Дніпро-1 - Ворскла.

Про це йдеться в заяві організації.

"До Комітету арбітрів та Комітету з етики і чесної гри УАФ надійшло звернення спортивного клубу Дніпро-1 з проханням дати належну оцінку суддівських діям у матчі 28-го туру УПЛ між командами Дніпро-1 та Ворскла.

Звертаємо увагу на те, що комітетами ще до отримання листа було звернено увагу на даний матч. Поки тривають перевірки в межах компетенції, прийнято рішення відсторонити від службових обов’язків арбітра Євгена Арановського", - йдеться в повідомленні.