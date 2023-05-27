В УАФ підтвердили відсторонення Арановського

Джерело - Чемпіон.
УАФ тимчасово відсторонили арбітра Євгена Арановського після матчу Дніпро-1 - Ворскла.
Про це йдеться в заяві організації.
"До Комітету арбітрів та Комітету з етики і чесної гри УАФ надійшло звернення спортивного клубу Дніпро-1 з проханням дати належну оцінку суддівських діям у матчі 28-го туру УПЛ між командами Дніпро-1 та Ворскла.
Звертаємо увагу на те, що комітетами ще до отримання листа було звернено увагу на даний матч. Поки тривають перевірки в межах компетенції, прийнято рішення відсторонити від службових обов’язків арбітра Євгена Арановського", - йдеться в повідомленні.
Про результати розгляду повідомлять пізніше.
Раніше повідомлялося, що Арановський отримав довічну дискваліфікацію від суддівства.