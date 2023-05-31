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Анчелотті визначився з майбутнім у Реалі

Карло Анчелотті продовжить тренувати мадридський клуб
Сьогодні 15:55 538 0
Анчелотті визначився з майбутнім у Реалі
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Ла-Ліга, #Карло Анчелотті

Джерело - tribuna.com.

Італійський фахівець Карло Анчелотті продовжить тренувати Реал у наступному сезоні.

Про це повідомляє As з посиланням на свої джерела в клубі.

"Вершкові" чекали на рішення Анчелотті, у якого була пропозиція від збірної Бразилії. Карло вирішив залишитися у Реалі та вже займається плануванням складу на майбутню кампанію. Очікується, що цього літа Реал підсилить кожну з ліній. В атакувальній ланці планується одразу два новачки.

Одним із них стане третій найкращий бомбардир Ла-Ліги Хоселу, якого розглядають на підміну Каріму Бензема. Підписання ще одного форварда залежить від рішення самого Бензема, який отримав пропозицію у 200 млн євро з Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Селтік зацікавлений у підписанні Луніна.

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