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Нідерландського гравця Спартака звинуватили у контрабанді наркотиків

Мова йде про 2 партії кокаїну
Вчора 22:53 280 0
Нідерландського гравця Спартака звинуватили у контрабанді наркотиків
#Квінсі Промес, #Спартак Москва

Джерело - NU.nl.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення півзахиснику спартака Квінсі Промесу у причетності до контрабанди наркотиків.

Про це повідомляє NU.nl

Мова йде про 2 партії кокаїну, які були перехоплені в порту Антверпена на початку 2020 року.  Вага партій складала 650 і 712 кг відповідно.

Поліція прослуховувала телефон футболіста під час розслідування справи про торгівлю забороненими речовинами. Гравець також підозрюється у нанесенні ножових поранень своєму двоюрідному братові.

Засідання, присвячене інциденту з ножовим пораненням та у справі про контрабанду двох партій кокаїну пройдуть у суді Амстердама 5 червня.

У 2021-у році Промеса звинуватили у замаху на вбивство.

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