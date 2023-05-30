Нідерландського гравця Спартака звинуватили у контрабанді наркотиків

Мова йде про 2 партії кокаїну

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення півзахиснику спартака Квінсі Промесу у причетності до контрабанди наркотиків.

Про це повідомляє NU.nl

Мова йде про 2 партії кокаїну, які були перехоплені в порту Антверпена на початку 2020 року. Вага партій складала 650 і 712 кг відповідно.

Поліція прослуховувала телефон футболіста під час розслідування справи про торгівлю забороненими речовинами. Гравець також підозрюється у нанесенні ножових поранень своєму двоюрідному братові.

Засідання, присвячене інциденту з ножовим пораненням та у справі про контрабанду двох партій кокаїну пройдуть у суді Амстердама 5 червня.

У 2021-у році Промеса звинуватили у замаху на вбивство.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!