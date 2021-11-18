Гравця Спартака звинуватили у замаху на вбивство

Джерело - glavcom.ua.
Гравцю російського Спартака Квінсі Промесу висунули звинувачення в замаху на вбивство та нанесенні ножових поранень.
Про це повідомляє Telegraaf.
Відповідні звинувачення були пред'явлені якомусь 29-річному чоловікові, офіційно його ім'я не називається. Але ЗМІ впевнені, що йдеться саме про Промеса.
У кінці липня минулого року під час сімейної вечірки у невеликому містечку Абкауді (Нідерланди) двоюрідного брата Промеса серйозно поранили ножем після сварки, внаслідок чого той зазнав травми коліна. Правоохоронні органи розпочали розслідування, яке призвело до арешту Промеса у грудні 2020 року
Максимальне покарання, яке загрожує Промесу, 4 роки ув'язнення.