Гравця Спартака звинуватили у замаху на вбивство

Промес, імовірно, завершить футбольну кар'єру за гратами

Гравцю російського Спартака Квінсі Промесу висунули звинувачення в замаху на вбивство та нанесенні ножових поранень.

Про це повідомляє Telegraaf.

Відповідні звинувачення були пред'явлені якомусь 29-річному чоловікові, офіційно його ім'я не називається. Але ЗМІ впевнені, що йдеться саме про Промеса.

У кінці липня минулого року під час сімейної вечірки у невеликому містечку Абкауді (Нідерланди) двоюрідного брата Промеса серйозно поранили ножем після сварки, внаслідок чого той зазнав травми коліна. Правоохоронні органи розпочали розслідування, яке призвело до арешту Промеса у грудні 2020 року

Максимальне покарання, яке загрожує Промесу, 4 роки ув'язнення.