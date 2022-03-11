Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 08:34 22824
Казік виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 09:36 267
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 09:28 65896 3
Шишкова завоювала третю золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:22 288
Дитячий футбольний тренер посмертно отримав звання Героя України
Сьогодні 09:09 289
Вовчинський здобув бронзову медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:55 182
Радь став срібним призером Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:40 194
Ляшенко завоювала золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 08:08 294
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 06:10 13379
Аталанта з голом Маліновського обіграла Баєр, Вест Гем Ярмоленка поступився Севільї. Результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:57 959
Прямі трансляції

Гравця збірної Нідерландів підозрюють у торгівлі наркотиками

Сьогодні 11:25 135 1
Промеса можуть заарештовати найближчим часом
Гравця збірної Нідерландів підозрюють у торгівлі наркотиками

Джерело - isport.ua.

Хавбека збірної Нідерландів Квінсі Промеса підозрюють у торгівлі наркотиками та участі у злочинній організації.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Після публікації розшифровки телефонної розмови Промеса з батьком, у якому футболіст говорив про бажання вбити двоюрідного брата. Було невідомо, чому телефон Квінсі прослуховували, оскільки цей захід у Нідерландах застосовують лише при боротьбі з організованою злочинністю.

Причиною стало те, що гравця підозрюють у торгівлі наркотиками, відмиванні грошей та участі у злочинній організації.

Передбачається, що Промес та його родина вклали гроші у партію кокаїну вагою 4000 кг. Бельгійська поліція виявила цю партію наркотиків в Антверпені у квітні 2020 року. З того моменту у цій справі заарештували вже кількох людей, а сама партія наркотиків оцінюється у 120 млн. євро.

Нідерландця готові заарештувати через його можливу причетність до справи, проте ситуацію ускладнює те, що він зараз виступає не на батьківщині.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тимощука підозрюють у співпраці з ФСБ Тимощука підозрюють у співпраці з ФСБ 1710
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 65896 3
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 22824
Луческу залишив в українських банках мільйони доларів Луческу залишив в українських банках мільйони доларів 1652
Аталанта - Баєр - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Аталанта - Баєр - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 5621
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 13379
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 181891
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32528
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19291 3
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 46585 1
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11280
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4498