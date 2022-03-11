Гравця збірної Нідерландів підозрюють у торгівлі наркотиками

Промеса можуть заарештовати найближчим часом

Хавбека збірної Нідерландів Квінсі Промеса підозрюють у торгівлі наркотиками та участі у злочинній організації.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Після публікації розшифровки телефонної розмови Промеса з батьком, у якому футболіст говорив про бажання вбити двоюрідного брата. Було невідомо, чому телефон Квінсі прослуховували, оскільки цей захід у Нідерландах застосовують лише при боротьбі з організованою злочинністю.

Причиною стало те, що гравця підозрюють у торгівлі наркотиками, відмиванні грошей та участі у злочинній організації.

Передбачається, що Промес та його родина вклали гроші у партію кокаїну вагою 4000 кг. Бельгійська поліція виявила цю партію наркотиків в Антверпені у квітні 2020 року. З того моменту у цій справі заарештували вже кількох людей, а сама партія наркотиків оцінюється у 120 млн. євро.

Нідерландця готові заарештувати через його можливу причетність до справи, проте ситуацію ускладнює те, що він зараз виступає не на батьківщині.