Румменігге увійшов до наглядової ради Баварії

Колишній голова правління та віцепрезидент Баварії Карл-Хайнц Румменігге увійшов до наглядової ради клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

ℹ️ Back at #FCBayern - Karl-Heinz Rummenigge was appointed to the supervisory board at today's general assembly.