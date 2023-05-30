Румменігге увійшов до наглядової ради Баварії

Джерело - Чемпіон.
Колишній голова правління та віцепрезидент Баварії Карл-Хайнц Румменігге увійшов до наглядової ради клубу.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"Я дякую наглядовій раді за довіру, і я радий допомагати Баварії в цьому правлінні надалі. Мені випало велике щастя і честь відзначати багато успіхів із цим клубом, тому я радо погодився на пропозицію наглядової ради", - сказав Румменіггк.
ℹ️ Back at #FCBayern - Karl-Heinz Rummenigge was appointed to the supervisory board at today's general assembly.— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 30, 2023
Румменнігге був головою правління Баварії у 2002–2021 роках.
Його змінив Олівер Кан, якого звільнили по завершенню чинного сезону.
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