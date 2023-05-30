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Румменігге увійшов до наглядової ради Баварії

Румменнігге був головою правління Баварії у 2002–2021 роках
Сьогодні 20:00 224 0
Румменігге увійшов до наглядової ради Баварії
#Баварія, #Карл-Хайнц Румменігге

Джерело - Чемпіон.

Колишній голова правління та віцепрезидент Баварії Карл-Хайнц Румменігге увійшов до наглядової ради клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Я дякую наглядовій раді за довіру, і я радий допомагати Баварії в цьому правлінні надалі. Мені випало велике щастя і честь відзначати багато успіхів із цим клубом, тому я радо погодився на пропозицію наглядової ради", - сказав Румменіггк.

Румменнігге був головою правління Баварії у 2002–2021 роках.

Його змінив Олівер Кан, якого звільнили по завершенню чинного сезону.

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