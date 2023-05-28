Румменігге повернеться до Баварії

Джерело - UA-футбол.
Колишній генеральний директор Баварії Карл-Хайнц Румменігге повернеться в клуб.
Про це повідомляє Bild.
67-річний німецький функціонер увійде до наглядової ради та допомогатиме клубу в плануванні складу.
Раніше Румменіге був головою правління Баварії з 2002 по 2021 рік. На цьому посту його замінив Олівер Кан, якого вчора звільнили по завершенню чемпіонського матчу з Кельном (2:1).
Протягом своєї попередньої каденції Карл-Хайн співпрацював з Яном-Крістіаном Дрезеном, який невдовзі стане новим генеральним директором.