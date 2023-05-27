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Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: онлайн-трансляція

Сьогодні 13:26 187 0
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: онлайн-трансляція
#Рома, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.

Матч відбудеться в середу,  31 травня, на арені Пушкаша в Будапешті. Початок о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за фінальною грою у текстовому онлайні в цій новині.

Пряма трансляція гри на Volia TV та медіасервісі Megogo.

Цифри та факти

  • Севілья - шестиразовий володар трофея: 2 - Кубок УЄФА (2006, 2007), 4 - Ліга Європи (2014, 2015, 2016, 2020);
  • Рома - чинний переможець Ліги конференцій;
  • Для головного тренера Роми Жозе Моурінью це буде 6-й єврокубковий фінал - 5 попередніх португалець виграв;
  • Рома грала у фіналі Кубка УЄФА-1990/91, де програла Інтеру.
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