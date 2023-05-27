Моурінью визначився з майбутнім у Ромі

Португальський фахівець хоче продовжити роботу з клубом

Головний тренер Роми Жозе Моурінью розглядає можливість того, щоб залишитися в італійському клубі.

Про це повідомляє Roma Press з посиланням на Corriere dello Sport.

Тренер обмірковує можливість продовження контракту з римським клубом. Португалець готовий залишитися в команді, якщо вдасться вийти в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

Зазначається, що Моурінью вже повідомив власників клубу про готовність залишитися в Ромі. На цей час переговорів не було.

Чинна угода португальця з Ромою закінчується влітку 2024 року.

Нагадаємо, римський клуб зіграє у фіналі Ліги Європи проти Севільї (31 травня).

Раніше повідомлялося, що Моурінью готовий очолити ПСЖ влітку.