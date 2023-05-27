Моурінью визначився з майбутнім у Ромі

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью розглядає можливість того, щоб залишитися в італійському клубі.
Про це повідомляє Roma Press з посиланням на Corriere dello Sport.
Тренер обмірковує можливість продовження контракту з римським клубом. Португалець готовий залишитися в команді, якщо вдасться вийти в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.
Зазначається, що Моурінью вже повідомив власників клубу про готовність залишитися в Ромі. На цей час переговорів не було.
Чинна угода португальця з Ромою закінчується влітку 2024 року.
Нагадаємо, римський клуб зіграє у фіналі Ліги Європи проти Севільї (31 травня).
Раніше повідомлялося, що Моурінью готовий очолити ПСЖ влітку.