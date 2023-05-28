Страсбур Соболя гарантував собі участь в наступному сезоні Ліги 1

Українець провів матч на лаві для запасних

Джерело - Чемпіон.

Страсбур, за який виступає Едуард Соболь, гарантував собі участь у наступному сезоні Ліги 1.

Це сталося після того, як Страсбур зіграв унічию з чемпіоном Франції - ПСЖ (1:1).

Актуально: Страсбур - ПСЖ 1:1: огляд матчу Ліги 1

✅ MAINTIEN VALIDÉ !



Ce fut long, difficile, éprouvant mais ensemble on n'a jamais rien lâché !



Le Racing évoluera en @Ligue1UberEats pour la 7e saison consécutive !#LaForceDunePassion pic.twitter.com/1qNoHjnn9v — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 27, 2023

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