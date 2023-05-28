Страсбур Соболя гарантував собі участь в наступному сезоні Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Страсбур, за який виступає Едуард Соболь, гарантував собі участь у наступному сезоні Ліги 1.
Це сталося після того, як Страсбур зіграв унічию з чемпіоном Франції - ПСЖ (1:1).
Актуально: Страсбур - ПСЖ 1:1: огляд матчу Ліги 1
✅ MAINTIEN VALIDÉ !— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 27, 2023
Ce fut long, difficile, éprouvant mais ensemble on n'a jamais rien lâché !
Le Racing évoluera en @Ligue1UberEats pour la 7e saison consécutive !#LaForceDunePassion pic.twitter.com/1qNoHjnn9v
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!