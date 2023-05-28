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Страсбур Соболя гарантував собі участь в наступному сезоні Ліги 1

Українець провів матч на лаві для запасних
Сьогодні 10:49 245 0
Страсбур Соболя гарантував собі участь в наступному сезоні Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Едуард Соболь, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

Страсбур, за який виступає Едуард Соболь, гарантував собі участь у наступному сезоні Ліги 1.

Це сталося після того, як Страсбур зіграв унічию з чемпіоном Франції - ПСЖ (1:1).

  Актуально: Страсбур - ПСЖ 1:1: огляд матчу Ліги 1

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