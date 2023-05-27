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Марсель з Маліновським поступився Бресту: результати 37 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 37-го туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
37 тур, 27 травня

Анже - Труа 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Шавалерен, 1:1 - 38 Абделлі, 2:1 - 90 Рао-Лісоа

Клермон - Лор'ян 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Хауї, 2:0 - 74 Кофріз

Ланс - Аяччо 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 16 Мачадо, 2:0 - 22 Томассон, 3:0 - 35 Опенда

Ліон - Реймс 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Агбаду (автогол), 2:0 - 9 Лаказетт, 3:0 - 82 Какере

Марсель - Брест 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Маньєтті, 1:1 - 75 Мбемба, 1:2 - 81 Камара

Український півзахисник Марселя з'явився на полі на 58-й хвилині гри.

Монпельє - Ніцца 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Саваньє, 2:0 - 17 Саваньє, 2:1 - 53 Барклі, 2:2 - 67 Лаборд, 2:3 - 79 Лаборд

Ренн - Монако 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Маєр, 2:0 - 73 Гуірі

Страсбур - ПСЖ 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Мессі, 1:1 - 79 Гамейро

Український захисник Страсбура Едуард Соболь матч провів на лаві запасних.

Тулуза - Осер 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Равельсон, 1:1 - 44 Абухлаль

Лілль - Нант 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Мерлін, 1:1 51 Девід, 2:1 - 88 Девід

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