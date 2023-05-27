Марсель з Маліновським поступився Бресту: результати 37 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі у межах 37-го туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
37 тур, 27 травня
Анже - Труа 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Шавалерен, 1:1 - 38 Абделлі, 2:1 - 90 Рао-Лісоа
Клермон - Лор'ян 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Хауї, 2:0 - 74 Кофріз
Ланс - Аяччо 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 16 Мачадо, 2:0 - 22 Томассон, 3:0 - 35 Опенда
Ліон - Реймс 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Агбаду (автогол), 2:0 - 9 Лаказетт, 3:0 - 82 Какере
Марсель - Брест 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Маньєтті, 1:1 - 75 Мбемба, 1:2 - 81 Камара
Український півзахисник Марселя з'явився на полі на 58-й хвилині гри.
Монпельє - Ніцца 2:3 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Саваньє, 2:0 - 17 Саваньє, 2:1 - 53 Барклі, 2:2 - 67 Лаборд, 2:3 - 79 Лаборд
Ренн - Монако 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Маєр, 2:0 - 73 Гуірі
Страсбур - ПСЖ 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Мессі, 1:1 - 79 Гамейро
Український захисник Страсбура Едуард Соболь матч провів на лаві запасних.
Тулуза - Осер 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 24 Равельсон, 1:1 - 44 Абухлаль
Лілль - Нант 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Мерлін, 1:1 51 Девід, 2:1 - 88 Девід
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