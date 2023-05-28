ПСЖ достроково став чемпіоном Франції сезону 2022/2023

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ достроково гарантував собі перемогу в розіграші Ліги 1 сезону 2022/2023.
Парижани зіграли внічию зі Страсбуром, за який виступає Едуард Соболь, та стали недосяжними для Ланса, який йде другим у турнірній таблиці.
Це 9-те чемпіонство ПСЖ за останні 11 років та 12-й тріумф у чемпіонаті в історії клубу.
🏆❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 27, 2023
The History Maker!
✨ #𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲𝐈𝐬𝐌𝐚𝐝𝐞𝐈𝐧𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 pic.twitter.com/wIjnLYnXvc
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