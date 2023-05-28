ПСЖ достроково став чемпіоном Франції сезону 2022/2023

Це 9-те чемпіонство ПСЖ за останні 11 років

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ достроково гарантував собі перемогу в розіграші Ліги 1 сезону 2022/2023.

Парижани зіграли внічию зі Страсбуром, за який виступає Едуард Соболь, та стали недосяжними для Ланса, який йде другим у турнірній таблиці.

Це 9-те чемпіонство ПСЖ за останні 11 років та 12-й тріумф у чемпіонаті в історії клубу.

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