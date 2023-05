Мессі побив рекорд Роналду за кількістю голів у топ-5 лігах

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі відзначився голом у матчі 37-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:1).

Цей м’яч став для 35-річного аргентинця вже 496-м у межах топ-5 чемпіонатів Європи. Мессі побив рекорд Кріштіану Роналду.

🔝⚽️



Leo Messi becomes the top scorer in the history of the 5 major European championships with 4️⃣9️⃣6️⃣ goals 🙌🔴🔵 #RCSAPSG pic.twitter.com/wMGnADyp5g