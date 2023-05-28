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Мессі побив рекорд Роналду за кількістю голів у топ-5 лігах

Аргентинець відзначився 496-м голом у топ-5 чемпіонатах Європи
Сьогодні 09:50 481 0
Мессі побив рекорд Роналду за кількістю голів у топ-5 лігах
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Кріштіану Роналду, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі відзначився голом у матчі 37-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:1).

Цей м’яч став для 35-річного аргентинця вже 496-м у межах топ-5 чемпіонатів Європи. Мессі побив рекорд Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, ПСЖ достроково став чемпіоном Франції.

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