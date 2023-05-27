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Ребров покинув Аль-Айн

Український наставник залишає посаду наставника Аль-Айна
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Ребров покинув Аль-Айн
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров оголосив про відхід з посади головного тренера команди.

Про це український фахівець повідомив після програного фіналу Кубка Ліги ОАЕ.

"Сьогоднішній матч – мій останній з Аль-Айном. Я сподівався завершити кар'єру в Аль-Айні вигравши Кубок ліги ОАЕ", - відзначив Ребров.

Ребров очолював Аль-Айн з 2021 року. За цей час він виграв із командою чемпіонат ОАЕ та кубок країни у сезоні 2021/22. Загалом він провів 72 матчі на посаді головного тренера Аль-Айна, 45 поєдинків виграв, 9 програв і 18 були зіграні внічию.

Нагадаємо, Аль-Айн Реброва програв фінал Кубка Ліги ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що Ребров очолить збірну України.

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