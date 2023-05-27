Аль-Айн Реброва програв фінал Кубка Ліги ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
Аль-Айн Сергія Реброва поступився Аль- Шарджі у фіналі Кубка ліги ОАЕ.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Український вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко пропускав матч через травму.
Кубок ліги ОАЕ 2022
Фінал, 27 травня
Аль-Айн – Шарджа 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 30 Куадіо, 1:1 - 45+3 Луанзінью, 1:2 - 45+10 Кайо (пен.)
Аль-Айн завершив сезон без трофеїв - у чемпіонаті команда фінішувала другою після Аль-Шабаба, а Кубок країни у фіналі програла також Аль-Шарджі.
Нагадаємо, чинний контракт Реброва з клубом розрахований до 30 червня.