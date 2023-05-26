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Тимощук отримав громадянство країни ЄС

Тимощук змінив громадянство
Сьогодні 22:20 111 0
Тимощук отримав громадянство країни ЄС
#Анатолій Тимощук

Джерело - footballhub.ua.

Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук отримав громадянство Румунії.

Про це повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital з посиланням на інформацію ТСН.

Тимощук заявив, що його бабуся народилася 1929 року в Чернівцях - на той момент місто було в складі Румунії. Журналісти поспілкувалися з колишньою дружиною футболіста, його сусідами - всі заявили, що в Анатолія немає бабусі-румунки. Ймовірно, він фальсифікував документи про це.

У січні президент України підписав указ, яким вводить у дію санкції щодо Тимощука,  а у березні минулого року УАФ позбавила Тимощука всіх титулів та заборонила займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Раніше Тимощук подав позов на УАФ у CAS.

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