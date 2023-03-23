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Тимощук подав позов на УАФ у CAS

Сьогодні 16:17 93 0
УАФ позбавила Тимощука усіх титулів
Тимощук подав позов на УАФ у CAS
#Анатолій Тимощук

Джерело - Чемпіон.

Тренер Зеніта Анатолій Тимощук має намір судитися з УАФ 

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Ексгравець збірної України вже звернувся з позовом до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

УАФ позбавила Тимощука усіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Також йому заборонили займатись футбольною діяльністю в Україні. Розгляд справи для кожної зі сторін з урахуванням всіх процесуальних етапів обійдеться орієнтовно у 100 тисяч євро.

Раніше Тимощук програв апеляції в усіх внутрішніх інстанціях. Його інтереси в Лозанні представлятиме болгарин Георгі Градєв, котрий не вперше співпрацює з Зенітом.

Торік спортивний арбітраж вже відхиляв апеляції РФС на відсторонення клубів та збірних від міжнародних змагань.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким вводить у дію санкції щодо колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука.

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