УАФ позбавила Тимощука усіх титулів

Джерело - Чемпіон.

Тренер Зеніта Анатолій Тимощук має намір судитися з УАФ

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Ексгравець збірної України вже звернувся з позовом до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

УАФ позбавила Тимощука усіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Також йому заборонили займатись футбольною діяльністю в Україні. Розгляд справи для кожної зі сторін з урахуванням всіх процесуальних етапів обійдеться орієнтовно у 100 тисяч євро.

Раніше Тимощук програв апеляції в усіх внутрішніх інстанціях. Його інтереси в Лозанні представлятиме болгарин Георгі Градєв, котрий не вперше співпрацює з Зенітом.

Торік спортивний арбітраж вже відхиляв апеляції РФС на відсторонення клубів та збірних від міжнародних змагань.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким вводить у дію санкції щодо колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука.